EE. UU. alerta a sus ciudadanos en Haití tras la emboscada a salvadoreños en Puerto Príncipe

Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos en Haití, a los que recomendó evitar una zona de la periferia de Puerto Príncipe. En esa área fue emboscado un vehículo que transportaba a cuatro salvadoreños miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas, cuyo paradero aún se desconoce.

Las labores para establecer contacto y determinar la ubicación de los cuatro salvadoreños continúan. La isla vive bajo el asedio de grupos criminales que han causado miles de muertes y han desplazado a casi 1,5 millones de personas.

Mientras tanto, la ONU pide que se celebren elecciones para estabilizar la situación. Sin embargo, el proceso electoral presidencial y legislativo programado para el 13 de diciembre ha sido aplazado y aún no hay un nuevo calendario.