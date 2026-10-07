Economía salvadoreña crecerá al cierre de 2026, según proyección del Banco Mundial

La economía salvadoreña crecerá 4.5% al cierre de 2026, según una proyección multilateral.

La estimación fue incrementada desde el 3.2% que el mismo banco proyectaba en junio.

El Salvador se colocaría como la tercera economía con mayor crecimiento de América Latina y la cuarta si se incluye el Caribe.

El país ha mantenido un crecimiento anual promedio superior al 3% en los últimos años.

La economía salvadoreña creció 3.9% en 2025, por lo que la nueva proyección apunta a un mayor ritmo de crecimiento para este año.