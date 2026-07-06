Ecofest en Soyapango

Con bailes típicos, stands de emprendedores, actividades familiares y la donación de árboles, cientos de personas participaron en el primer Eco Fest 2026, desarrollado en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este.

La jornada buscó fomentar la cultura del reciclaje y sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger el medio ambiente a través de acciones cotidianas.

Entre quienes se sumaron a la iniciativa estuvo Susan López, quien llegó desde Mejicanos para entregar envases reciclables y aportar a esta campaña de concientización.

De acuerdo con la unidad de medio ambiente de San Salvador Este, a través de los programas de reciclaje impulsados en los centros educativos de los distritos de Soyapango, Tonacatepeque, Ilopango y San Martín, ya se han recolectado más de 25,000 libras de material reciclable.

Los organizadores esperan que este tipo de actividades fortalezcan la educación ambiental y motiven a más salvadoreños a incorporar el reciclaje como parte de su vida diaria.