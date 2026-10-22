Eclipse solar total del 2 de agosto del 2027 ocultará el Sol durante casi seis minutos

Un eclipse solar total ocurrirá el 2 de agosto del 2027 y en el punto de máxima duración el Sol quedará completamente oculto durante aproximadamente seis minutos y 23 segundos. La sombra de la Luna atravesará el Atlántico al sur de España y territorios del norte de África.

El eclipse solar total se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol para quienes se encuentran dentro de una franja específica del planeta.

Aunque el Sol es muchísimo más grande que la Luna, ambos parecen casi del mismo tamaño desde nuestra perspectiva por la distancia.

Durante la totalidad, el entorno puede oscurecerse como si estuviera anocheciendo. Si las condiciones atmosféricas lo permiten, será posible observar la corona solar y algunas estrellas y planetas brillantes.