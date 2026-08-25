Eclipse lunar será visible desde El Salvador

El próximo jueves 27 de agosto se podrá observar un eclipse lunar parcial, el cual cubrirá cerca del 96% de la luna, este fenómeno podrá ser visible en El Salvador según detalla Magaly Arriola, docente del observatorio Micro-Macro de la Universidad Don Bosco.

Leonel Hernández, miembro de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, explica a qué horas será más visible este evento astronómico.

Eclipse lunar parcial, tendrá una duración de 5 horas y 38 minutos, y no es necesario utilizar implementos para proteger la vista.

Los eclipses lunares están llenos de muchas creencias por parte de la población, pero según los expertos, solo se trata de mitos.

Los especialistas explican cuándo podría registrarse nuevamente un fenómeno como este.

El 27 de agosto, el observatorio Micro-Macro de la Universidad Don Bosco, abrirá sus puertas al público durante la noche, para que puedan utilizar los telescopios y visualizar aún mejor este espectáculo astronómico.