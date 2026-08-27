Eclipse lunar parcial será visible en El Salvador y América

Un eclipse lunar parcial será visible esta noche en todo El Salvador y en otras regiones del mundo, con un fenómeno que iniciará a las 7:23 p.m. con la fase penumbral, y cuyo punto máximo ocurrirá a las 10:12 p.m., cuando el 96.3% del disco lunar sea cubierto por la umbra terrestre y la Luna adquiera un tono rojo cobrizo, según informó la docente Magaly Arriola desde el Observatorio Micro y Macro de la Universidad Don Bosco en Soyapango.

El eclipse finalizará a la 1:01 a.m. de la madrugada, y será visible en el este del Pacífico, América, Europa y África, lo que permitirá que todo el territorio salvadoreño pueda apreciarlo. El observatorio abrirá sus puertas al público, con telescopios disponibles en la terraza, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

La experta recomendó a quienes no puedan asistir que observen el fenómeno desde un lugar despejado y con poca contaminación lumínica, ya que no se requiere de instrumentos especiales.