Ébola: ONU pide US$1.100 millones para mantener la ayuda en República Democrática del Congo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado para obtener US$1.100 millones destinados a financiar el plan de ayuda contra la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo.

Según información preliminar, el programa tiene un costo total de US$2.100 millones y ya recibió una importante contribución de Estados Unidos.

Hasta el 25 de agosto, el brote acumulaba 5.713 casos confirmados y 2.744 muertos, mientras se registran unos 500 nuevos casos cada semana. Mujeres y niños se encuentran entre los grupos especialmente afectados.