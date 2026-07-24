Ébola en RDC: entierros inseguros dificultan contener el brote, según autoridades

Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo (RDC) advirtieron que el traslado de cadáveres para realizar ritos funerarios en las aldeas de origen está obstaculizando los esfuerzos para contener el brote de ébola, debido a que el virus sigue siendo altamente contagioso incluso después de la muerte.

En la ciudad de Beni, donde ocurren numerosos decesos fuera de los centros de salud, las familias solicitan con frecuencia mover los cuerpos para honrar a sus familiares, aunque esta práctica se ha convertido en una vía de transmisión mortal en el epicentro del brote, según advierten expertos.

Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones ha advertido que el traslado de cadáveres entre regiones podría acelerar la propagación y ha interceptado 105 cuerpos en puestos de control cuando intentaban movilizarse entre zonas sanitarias.