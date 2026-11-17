El brote de ébola que afecta la República Democrática del Congo registra 11 mil 376 casos confirmados y 5 mil 568 fallecidos, según el más reciente informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. La UNICEF reportó casi 3 mil niños contagiados y más de 1 mil 700 fallecidos.

El brote declarado en mayo de este año se ha extendido a ocho provincias del territorio congoleño, siendo Ituri y Kivu del Norte las zonas más afectadas. Se han identificado contagios relacionados con este brote en otros países africanos, entre ellos Kenia y Nigeria.

Los menores de cinco años presentan una tasa de mortalidad particularmente elevada, según la UNICEF. La Organización Mundial de la Salud mantiene la emergencia de salud pública de importancia internacional y ha solicitado mayor cooperación y recursos.