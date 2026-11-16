Con el objetivo de facilitar los trámites a la comunidad salvadoreña en el exterior, DUICENTRO pone a disposición una plataforma digital que permite realizar el proceso de renovación o reposición del DUI en línea, de forma práctica y sencilla.

A través del sitio web www.dui.sv, los compatriotas que residen en Estados Unidos pueden iniciar el trámite desde la comodidad de su hogar, siguiendo una serie de pasos.

Para comenzar, el usuario debe ingresar a la plataforma e iniciar sesión con su cuenta personal. En caso de no contar con una, podrá crearla directamente en el sitio.

Posteriormente, deberá verificar su identidad mediante un sistema de reconocimiento facial. Una vez completada esta etapa, la plataforma identificará automáticamente si el trámite corresponde a una renovación o reposición del documento.

El siguiente paso consiste en realizar el pago en línea, revisar los datos personales registrados y actualizar la información que sea necesaria.

Una de las principales facilidades de este servicio es la posibilidad de tomarse la fotografía para el nuevo DUI desde el mismo dispositivo. Los usuarios podrán repetir la captura las veces que consideren necesarias hasta obtener una imagen adecuada, siguiendo las indicaciones que proporciona el sistema.

Finalmente, deberán registrar la dirección en la que desean recibir su nuevo documento y completar los pasos correspondientes para finalizar la solicitud.

Esta alternativa busca simplificar los trámites para los hermanos lejanos, permitiéndoles gestionar su documento de identidad sin necesidad de acudir presencialmente a un centro de atención para realizar el proceso.

Los salvadoreños residentes en Estados Unidos interesados en renovar o reponer su DUI pueden ingresar a www.dui.sv y seguir las instrucciones para completar su solicitud.