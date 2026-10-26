Drake reparte premios en efectivo de hasta un millón de dólares en su fiesta de 40 años en Nueva York

Drake celebró sus 40 años con una fiesta en casa Ciprian, en Manhattan, a la que reunió a más de 400 invitados. El rapero repartió premios en efectivo de distintas cantidades, desde 10 mil hasta un millón de dólares.

Según una fuente citada por People, el rapero regaló bolsas de Chanel y Hermès a sus invitados. La celebración incluyó lujos, celebridades y música, y se extendió durante varias horas. Entre los asistentes estuvieron Travis Scott y Landon Baker.

Una fuente presente describió la noche como elegante, extravagante y cara. Aunque su cumpleaños fue el sábado, el cantante adelantó los festejos con una segunda celebración prevista.