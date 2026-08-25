¡Dos meses después! Damnificados en Venezuela siguen sin vivienda y reclaman ayuda

A dos meses de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, las familias damnificadas en La Guaira continúan enfrentando las consecuencias de la tragedia.

Viviendas destruidas, estructuras afectadas y campamentos improvisados forman parte del panorama, mientras los sobrevivientes esperan respuestas sobre el futuro de sus hogares. Según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, unas 24.000 personas quedaron sin vivienda en las zonas impactadas.

Los damnificados denuncian que, pese a las inspecciones realizadas en algunos edificios, todavía no reciben información sobre las decisiones que tomarán las autoridades.