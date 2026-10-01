Dos lesionados en accidente sobre carretera Panamericana

En menos de 24 horas, otro accidente múltiple se registró, esta vez sobre la carretera Panamericana, en el sentido de San Salvador hacia Santa Tecla. Según conductores, los vehículos se encontraban detenidos en el tráfico, debido a que una coaster de la ruta 42 estaba estacionada por desperfectos mecánicos, cuando fueron impactados por un camión. El hecho dejó lesionados a un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta.

Según los conductores afectados, el camión circulaba a excesiva velocidad.

Por su parte, el copiloto del camión aseguró que su compañero conducía a una velocidad moderada.

El accidente también dejó daños materiales en dos vehículos particulares, la motocicleta y una patrulla del cuerpo de agentes metropolitanos. Además, durante varios minutos, el tráfico se complicó en la zona.