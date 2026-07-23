Dos incendios en San Miguel y Sonsonate dejan cuantiosos daños materiales

Dos incendios registrados en distintos puntos de El Salvador, uno en la colonia Milagro de la Paz en San Miguel y otro en una ladrillera en Armenia, Sonsonate, dejaron cuantiosos daños materiales sin reportarse personas lesionadas en ninguno de los casos.

En San Miguel, las llamas consumieron una carpintería donde estructuras y materiales de madera quedaron reducidos a cenizas, afectando a 15 familias que dependen de esta actividad productiva.

La intervención del cuerpo de bomberos, Cruz Roja Salvadoreña y personal de la municipalidad fue necesaria para extinguir el fuego, mientras que en Sonsonate, el incendio afectó una ladrillera sobre la carretera que conduce a San Salvador, con daños exclusivamente materiales.