Dos incendios en San Miguel y Sonsonate dejan cuantiosos daños materiales

Las llamas consumieron una carpintería en la colonia Milagro de la Paz.

Dos incendios registrados en distintos puntos de El Salvador, uno en la colonia Milagro de la Paz en San Miguel y otro en una ladrillera en Armenia, Sonsonate, dejaron cuantiosos daños materiales sin reportarse personas lesionadas en ninguno de los casos.

En San Miguel, las llamas consumieron una carpintería donde estructuras y materiales de madera quedaron reducidos a cenizas, afectando a 15 familias que dependen de esta actividad productiva.

La intervención del cuerpo de bomberos, Cruz Roja Salvadoreña y personal de la municipalidad fue necesaria para extinguir el fuego, mientras que en Sonsonate, el incendio afectó una ladrillera sobre la carretera que conduce a San Salvador, con daños exclusivamente materiales.