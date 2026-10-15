Dos hombres arrestados por presuntamente embestir a una mujer y dejarla sin vida en La Paz Centro

Dos hombres fueron detenidos en San Juan Nonualco, en La Paz Centro, por su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer de 42 años.

El caso ocurrió el sábado pasado de la carretera hacia San Luis La Herradura, donde la víctima fue encontrada sin vida a pocos metros de una motocicleta desarmada.

Los detenidos fueron identificados como Franklin Aníbal Zepeda Ochoa, de 21 años, y Guillermo Fernando Sánchez Aparicio, de 29. Según la información proporcionada por las autoridades, ambos se desplazaban en una motocicleta a una velocidad inadecuada y no contaban con licencia de conducir.

Los dos hombres serán puestos a disposición de la justicia por los presuntos delitos de homicidio culposo y omisión de socorro.