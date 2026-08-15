Dos finales del fútbol europeo se disputarán el domingo 16 de agosto con títulos en juego

El domingo 16 de agosto tendrá dos grandes citas del fútbol europeo con títulos en juego: el Manchester City y el Arsenal se enfrentarán por la Community Shield 2026 en el Principality Stadium de Cardiff, mientras que el París Saint-Germain y Lens disputarán la Supercopa de Francia.

Los encuentros marcarán el inicio de la temporada para los cuatro equipos.

El Arsenal llega como campeón de la Premier League, mientras que el Manchester City conquistó la FA Cup la temporada anterior.

El partido marcará el debut oficial de Enzo Maresca como entrenador del City tras la salida de Pep Guardiola.

En la Supercopa de Francia, el PSG llega con el impulso de haber conquistado recientemente la Supercopa de Europa tras vencer 2-1 al Aston Villa, y el Lens buscará dar la sorpresa.