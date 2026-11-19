En Apopa, un motociclista murió en un accidente sobre la carretera de Oro, a la altura del paso a desnivel, en sentido hacia Soyapango. El incidente generó congestionamiento en el sector.

En Tecoluca, San Vicente, una persona falleció al ser atropellada por un vehículo particular sobre la calle el litoral. Las autoridades al cierre de esta nota la PNC estaba en búsqueda del conductor.

En Izalco, Sonsonate, cinco personas, entre ellas dos adolescentes, resultaron lesionadas cuando un vehículo de carga cayó a una cuneta en la carretera San Salvador-Sonsonate, a la altura de quebrada española. Comandos de Salvamento y bomberos rescataron al conductor, que quedó atrapado en la cabina. Una primera hipótesis apunta a que el conductor perdió el control de la unidad.

En el centro de San Salvador, una camioneta y un microbús de la ruta 33B chocaron sobre la calle Arce, cerca del punto de la ruta 101. No se reportaron lesionados; solo daños materiales.

Las primeras hipótesis apuntan a que el motorista perdió el control de la unidad, precipitándose a la cuneta y quedando atrapado en la cabina. Elementos de Comandos de Salvamento y de bomberos trabajaron en el rescate del conductor, mientras que los heridos recibieron atención prehospitalaria antes de ser trasladados a un centro asistencial.

Finalmente, en el centro de San Salvador, la imprudencia al volante originó una colisión entre una camioneta y un microbús de la ruta 33B sobre la calle Arce, en las inmediaciones del punto de la ruta 101. En este incidente no se reportaron personas lesionadas, limitándose los efectos a daños materiales.