Dos accidentes de transporte público ocurrieron este miércoles en El Salvador, dejando al menos diez lesionados.

En San Juan Nonualco, un autobús de la ruta 92 se salió de la vía al intentar sobrepasar otro vehículo en la carretera antigua Zacatecoluca, cerca del cantón Las Delicias Uno, aunque sus tres pasajeros resultaron ilesos.

Simultáneamente, en San Salvador, una buseta de la ruta 26 chocó contra una camioneta en la 2ª calle Poniente y 15 Avenida Norte del barrio San Miguelito, impactando luego contra árboles y dejando diez pasajeros con lesiones de diversa consideración.

Ambos casos están bajo investigación de la Policía Nacional Civil y Vialidad.