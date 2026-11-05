Dos accidentes de tránsito dejan tres personas lesionadas en diferentes puntos del país

Dos accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en San Salvador dejaron tres personas lesionadas.

Los accidentes ocurrieron en San Marcos y Nejapa durante las últimas horas. A nivel nacional, se contabilizan 18,604 siniestros viales en lo que va de 2026, con 13,368 personas lesionadas y 1,238 fallecida

Uno de los accidentes involucró a una joven de 22 años que impactó contra un vehículo estacionado en la vía pública, en San Marcos. La víctima presentó traumas cervicales, escoriaciones y hematomas en diferentes partes del cuerpo.

El segundo caso ocurrió en la carretera Panamericana Oeste, en Nejapa, donde dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas tras ser impactadas por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.