Donald Trump paga millones de dólares por caso de abuso sexual y difamación

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó 5.6 millones de dólares a la escritora Jean Carroll, luego de que ella ganara en 2023 un caso civil por abuso sexual y difamación en su contra.

El monto corresponde a la indemnización más intereses, que estaba depositado en una cuenta bancaria controlada por el sistema judicial y pendiente de autorización para su transferencia.

Sin embargo, Trump aún adeuda otros 83 millones de dólares derivados de un caso posterior por difamación a Carroll, por lo que el litigio entre ambas partes continúa abierto en los tribunales estadounidenses.