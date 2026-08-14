Donald Trump firma aranceles del 100% a drones importados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó nuevos aranceles para drones importados y varios de sus componentes, con una tasa que llega al 100% en los productos considerados más sensibles para la seguridad nacional.

La medida busca reducir la dependencia estadounidense de proveedores extranjeros y acelerar la fabricación doméstica de aeronaves no tripuladas.

La decisión forma parte de una estrategia para fortalecer la producción interna de tecnología considerada estratégica para la defensa del país.

El arancel máximo aplica a aquellos componentes que el gobierno considera críticos para la seguridad nacional.