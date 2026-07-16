Es Benjamín Rodas, el primer médico nefrólogo salvadoreño en realizar un trasplante de riñón en el país. El especialista explicó que este procedimiento quirúrgico solo puede llevarse a cabo después de confirmar, mediante estudios médicos, que tanto el donante como el receptor cumplen con los criterios necesarios.

Tras la donación, tanto el donante como el receptor deben cumplir un período de recuperación que puede extenderse por varias semanas. Una vez superada esta etapa y bajo seguimiento médico, ambos pueden retomar sus actividades cotidianas.

También consultamos a una especialista en salud mental para conocer el acompañamiento psicológico que requieren las personas involucradas en este proceso. La psicóloga Adriana Bercián señaló que tanto el donante como el receptor deben recibir evaluación y apoyo psicológico antes del trasplante, así como seguimiento después de la cirugía.

Hasta la fecha, en El Salvador se han realizado más de 1,000 trasplantes de riñón. Además, el país cuenta desde 2023 con la ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos, que establece que la donación de órganos debe realizarse de forma voluntaria, altruista y gratuita, sin que medie ningún tipo de remuneración económica.