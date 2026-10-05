Dolor de espalda prolongado requiere evaluación profesional y no debe tratarse con automedicación

La fisioterapeuta Andrea Merino advirtió que un dolor de espalda prolongado, de varias semanas o meses, requiere evaluación profesional. Señaló que la automedicación solo ataca un síntoma de forma momentánea y no cura el problema de fondo.
Merino explicó que los analgésicos alivian el dolor por un par de horas, pero no resuelven la causa. Advirtió que cuando la pastilla deja de hacer efecto, la persona suele buscar algo más fuerte en lugar de consultar.
Indicó que el dolor puede aparecer por pasar sentado mucho tiempo, cargar objetos pesados, hacer movimientos repetitivos o usar tacones a diario. Recomendó acudir al médico o fisioterapeuta para evitar que el dolor se cronifique.