Dolly Parton muere a los 80 años y deja un legado que marcó la música country

Dolly Parton murió a los 80 años en Nashville, Tennessee, dejando una trayectoria de casi seis décadas que convirtió su música country en un referente internacional.
La noticia fue confirmada el 25 de agosto de 2026 por su familia y, hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.
Su carrera incluyó éxitos como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, además de trabajos como actriz, compositora y empresaria.
Parton también desarrolló proyectos filantrópicos como Imagination Library y fue reconocida con múltiples premios, incluidos 11 Grammy y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.
En 2025 colaboró con Sabrina Carpenter en una nueva versión de “Please Please Please”, acercando nuevamente su música a una audiencia joven.