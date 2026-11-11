Doctor SV cumple un año de funcionamiento

Desde su creación hace un año, la aplicación Doctor SV registra un promedio de 24,000 consultas diarias, según destacó el director de la entidad. Para acceder a este servicio, las personas solo necesitan su Documento Único de Identidad y registrarse en la plataforma.

Por su parte, el gerente de operaciones destacó la importancia que ha tenido esta aplicación en el tratamiento y control de enfermedades crónicas, facilitando el seguimiento médico de los pacientes.

Ante la alta demanda de servicios, con más de un millón de descargas, Doctor SV ha tenido que ampliar su equipo de especialistas, pasando de 1,200 a 3,000 médicos, entre nacionales y extranjeros.