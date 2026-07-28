Doctor Jorge Panameño advierte: la hepatitis puede pasar años sin síntomas

El doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, advirtió que la hepatitis puede permanecer asintomática durante años y que, cuando aparecen los síntomas, el daño al hígado suele ser irreversible, por lo que recomendó incluir pruebas de función hepática y marcadores virales en los chequeos de rutina.

Durante una entrevista, el especialista explicó que los tatuajes realizados con equipo no esterilizado, la obesidad, la diabetes y el consumo excesivo de azúcares y harinas refinadas son factores de riesgo para desarrollar hepatitis B o C, o enfermedad hepática no alcohólica.

El doctor destacó que la hepatitis B tiene una vacuna eficaz que se aplica en tres dosis y protege de por vida, mientras que la hepatitis C tiene tratamiento curativo.

También recomendó evitar la automedicación, especialmente con acetaminofén, y llevar una dieta saludable y ejercicio regular para proteger el hígado.