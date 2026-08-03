Doctor Emilio Salazar recomienda activar el 132 ante emergencias en vacaciones

El doctor Emilio Salazar ofreció recomendaciones para actuar en emergencias durante las vacaciones agostinas en El Salvador y destacó que lo primero que se debe hacer ante cualquier situación de emergencia es activar el servicio de emergencias médicas marcando el número 132, para ganar minutos valiosos mientras la ayuda llega al lugar.

Para un golpe de calor en un niño, el especialista recomendó retirarlo del sol, mojar su cabeza y cuello, e hidratarlo solo si responde; para un desmayo en un adulto, sugirió colocarlo en posición horizontal y evitar movilizarlo sin necesidad.

En caso de intoxicación alimentaria, recomendó rehidratación oral y acudir a un centro hospitalario. El doctor también aconsejó verificar la apariencia, olor y sabor de los alimentos antes de consumirlos.