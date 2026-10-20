Doce distritos de El Salvador registran alta probabilidad de inundaciones urbanas por lluvias

Al menos 12 distritos de El Salvador reportan una alta probabilidad de registrar inundaciones urbanas y crecida súbita de ríos y quebradas. El Ministerio de Medio Ambiente advirtió sobre posibles desbordamientos con afectaciones en zonas colindantes a ríos y arrastre de personas.

Entre los distritos en alerta se encuentran San Lorenzo, Santa Ana, Sonsonate, Comasagua, La Libertad, San Juan Opico, Tamanique, Pasaquina y San Alejo. Otros 50 distritos registran media probabilidad de inundaciones urbanas y crecida de ríos y quebradas.

La institución notificó precipitaciones de intensidad moderada a intensa en la franja montañosa del centro y oriente del país, así como en la cordillera volcánica y la zona costera.