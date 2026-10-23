Distracción del conductor concentra la mayoría de accidentes de tránsito en El Salvador 

La distracción del conductor concentra el 80% de los siniestros viales en El Salvador, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Entre las causas figuran invadir el carril, no guardar la distancia de seguridad, no respetar las señales y conducir a velocidad excesiva.

Cada día se contabilizan más de 60 accidentes de tránsito en promedio, por lo que cada 24 horas 44 personas resultan lesionadas y cuatro pierden la vida. El 61% de las fatalidades ocurre entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, con valores más altos de 6 a 9 de la noche y de 0 a 5 de la madrugada. Los fines de semana, sábado y domingo, son los días con más accidentes, según los socorristas.

En el día se reportan entre tres y seis colisiones, mientras que en la noche de fin de semana la cifra puede llegar a diez. En menos de diez meses se registraron 17,954 siniestros viales, con 12,836 lesionados y 1,179 fallecidos.