Dispositivos nocturnos de verificación al transporte de carga

Tras los graves accidentes de tránsito registrados la semana pasada, que cobraron la vida de siete personas, las autoridades de transporte intensificaron los controles vehiculares, enfocándose principalmente en verificar las condiciones mecánicas y de seguridad del transporte pesado.

Uno de estos retenes fue instalado la noche de este domingo sobre el bulevar Los Próceres. Durante la inspección, los equipos del VMT supervisaron que los motoristas portaran su documentación en regla y que las unidades cumplieran con los estándares mecánicos requeridos para circular.

Ante estas medidas, los conductores señalaron que son acciones necesarias para prevenir tragedias viales que continúan enlutando a las familias salvadoreñas. Sin embargo, durante el operativo también se impusieron sanciones. Un conductor fue multado con cien dólares por operar una unidad pesada portando únicamente licencia liviana.

En el control se inspeccionaron minuciosamente los implementos obligatorios de seguridad, tales como conos, extintores, llantas de repuesto y dispositivos hidráulicos. Para algunos transportistas, la revisión concluyó sin novedades.

Las autoridades informaron que dos vehículos pesados fueron decomisados y remitidos al predio del ministerio de obras públicas debido a que circulaban con la mayoría de sus llantas completamente lisas, activando de inmediato el proceso sancionatorio correspondiente.