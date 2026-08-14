Disney logra mayor crecimiento en 2 años pese a tiempos de espera reducidos

Los parques de Disney experimentaron su mayor crecimiento en dos años durante el último trimestre, con un aumento del 10% en ingresos y un 4% en asistencia a nivel mundial, a pesar de que los influencers mostraron en redes sociales tiempos de espera reducidos y parques prácticamente vacíos en pleno verano boreal.

La ocupación de los hoteles resort nacionales alcanzó el 91%, y el gasto por visitante también aumentó, según los datos financieros de la compañía.

Los analistas señalaron que los cortos tiempos de espera eran una pista falsa, puesto que Disney implementó una serie de estrategias para atraer visitantes en un momento de gasto selectivo, incluyendo descuentos específicos, ampliación de programación y espectáculos para niños pequeños, y el rediseño de estrategias para incentivar visitas repetidas.

La empresa logró revertir la tendencia de disminución de viajes con estas medidas, que atrajeron a más visitantes a sus parques y cruceros.