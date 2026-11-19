Los cruces por la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, disminuyeron un 90% en el primer semestre de 2026, según un nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones.

En el que plantean la transformación de las rutas migratorios en América Latina, identificando por primera vez, la zona del este de Sudamérica como un corredor migratorio consolidado, que se extiende desde el Caribe, a través del norte de América del Sur, hasta Brasil y el cono sur.

Por ello aclaran que la disminución de los movimientos hacia el norte no significa que haya menos personas movilizándose, sino que los patrones migratorios en la región están cambiando.

Por ejemplo, los flujos migratorios hacia el norte por Honduras cayeron un 75% respecto al primer semestre de 2025, y es que, mientras disminuye el número de personas que se desplazan por Centroamérica para tratar de llegar a Estados Unidos, otras viajan hacia el sur.

Entre los migrantes que viajan hacia el sur por Guatemala, la mayoría venezolanos, el 74% dice querer volver a Venezuela; otros planean seguir hacia Honduras, Colombia o Costa Rica. Por la ruta andina, los movimientos registrados en Ecuador casi se reparten a partes iguales: 55% hacia el norte, 45% hacia el sur.

Expertos aseguran que los factores por los que las personas continúan migrando son múltiples, pero al que se le debe dar más relevancia es a la seguridad ya que al mejorar este punto, se transforma el panorama.

La ruta migratoria se modifica, los destinos varían, pero lo que no cambia son los peligros a los que se enfrentan los migrantes.

Especialistas han señalado que las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump también han influido en la reducción de los migrantes que viajan hacia el norte.

La OIM indica que algunos de los migrantes regresan a su país de origen o se instala en nuevos destinos. Agrega que unos 3,000 cubanos entraron cada mes en Brasil durante los primeros cuatro meses de 2026, y en Uruguay las llegadas de cubanos superaron en casi las 6,000 entre enero y mayo, dejando en evidencia que Sudamérica deja de ser una región de tránsito y se convierte en el nuevo hogar de muchos.