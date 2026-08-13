Disminuyen esperanzas de hallar sobrevivientes en Colombia tras terremoto con más de 260 muertos

Las esperanzas de encontrar con vida a los desaparecidos en Colombia disminuyen considerablemente tras finalizar la ventana de vida de 72 horas posteriores al terremoto de magnitud 7.4 del pasado lunes, aunque rescatistas voluntarios y familiares continúan trabajando sin descanso en la búsqueda de posibles milagros entre los escombros.

El último informe oficial contabiliza más de 260 fallecidos, 3.500 heridos y más de 500 desaparecidos, entre ellos la sobrina de la bióloga Paola Giraldo y sus abuelos, quienes se cree están atrapados bajo los escombros del edificio Torres de Limonar, que colapsó por completo en el sismo.

Ante la magnitud de la catástrofe, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaración de una emergencia económica que permitirá movilizar recursos extraordinarios para atender a las víctimas y financiar la reconstrucción de hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos afectados.

Los equipos de rescate continúan con los levantes sistemáticos para garantizar que, si hay una persona con vida, no sufra lesiones adicionales durante el procedimiento.