Diseñadora revela la regla de los doce meses para depurar el clóset y donar ropa sin usar

Diana Cruz aconseja deshacerse de las prendas que no se usaron en un año.

La diseñadora de moda Diana Cruz reveló que aplicar la regla de los doce meses permite depurar el clóset y deshacerse de las prendas que no se han usado en un año.

La especialista explicó que muchas veces el apego emocional impide regalar o botar la ropa que ya no cumple ninguna función.

Cruz señaló que las prendas colgadas durante años suelen acumularse porque no están a la vista o porque se guardan con la idea de usarlas cuando se baje de peso.

Indicó que, si una prenda no se ocupó en un año, lo mejor es regalarla o sacarla del clóset, ya que solo ocupa el espacio de otra que sí sería útil.

Añadió que donar la ropa en buen estado o botar la desgastada también forma parte del proceso de desapego.