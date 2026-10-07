Diseñadora revela la regla de los doce meses para depurar el clóset y donar ropa sin usar

La diseñadora de moda Diana Cruz reveló que aplicar la regla de los doce meses permite depurar el clóset y deshacerse de las prendas que no se han usado en un año.

La especialista explicó que muchas veces el apego emocional impide regalar o botar la ropa que ya no cumple ninguna función.

Cruz señaló que las prendas colgadas durante años suelen acumularse porque no están a la vista o porque se guardan con la idea de usarlas cuando se baje de peso.

Indicó que, si una prenda no se ocupó en un año, lo mejor es regalarla o sacarla del clóset, ya que solo ocupa el espacio de otra que sí sería útil.

Añadió que donar la ropa en buen estado o botar la desgastada también forma parte del proceso de desapego.