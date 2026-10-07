Diseñador salvadoreño rescata trajes típicos de Panchimalco y los convierte en emprendimiento

El diseñador Carlos Montano transformó su pasión por la danza folclórica en un emprendimiento de trajes típicos salvadoreños, inspirado en la vestimenta de Panchimalco. Su madre le enseñó poco a poco cómo utilizar la danza en el ámbito de la costura y el trabajo.

Montano explicó que en el país no se puede vivir de la danza, pero al elaborar prendas con vestimenta típica uno puede emprender y convertir su pasión en su trabajo.

Su enfoque busca transmitir que las raíces no son motivo de vergüenza, sino de orgullo al portar la indumentaria tradicional.

Para realizar cada prenda se requiere un estudio previo del lugar, como ocurre con la blusa de pancha y los bordados de Panchimalco.

El diseñador también destacó el uso de sandalias de cuero y el truco de aplicar cera de candela para evitar que pelen los pies.