Directores de primera infancia se formarán con un nuevo currículo nacional

Más de 5,000 directores de centros educativos que atienden la primera infancia participarán en un proceso de formación con un nuevo currículo nacional.

El programa busca mejorar el desarrollo de enseñanza y aprendizaje, según informó la periodista Blanca Alas. La formación se desarrollará en dos grupos de aproximadamente 2,500 participantes cada uno.

El nuevo currículo cuenta con cuatro pilares: juego, aprendizaje activo, participación e interacciones de calidad.

Estos pilares buscan que los directores acompañen a los docentes a mejorar sus prácticas pedagógicas cuando visiten las aulas.

La Universidad de Barcelona ayudará en el diseño académico de los contenidos y la metodología de formación. El programa cuenta además con el apoyo del Banco Mundial y la Organización de Estados Iberoamericanos.

En un lapso de seis a ocho meses, los directores habrán concluido su formación y podrán optar a una certificación universitaria otorgada por la Universidad de Barcelona.

Sofía Muñoz señaló que los tiempos cambian, las nuevas generaciones aprenden de formas diferentes y se requiere acompañamiento para preparar espacios seguros para los niños.