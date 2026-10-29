Dificultades para la movilidad urbana

Más de dos horas es lo que se tarda un salvadoreño en moverse 10 kilómetros en San Salvador. Según un estudio de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, cinco de cada diez trabajadores se ven afectados por estos recorridos y casi el 80% de los empresarios reportan problemas al movilizar cargas además de costos adicionales que deben de cubrir. Afectando no solo las rutas sino la competitividad con otras empresas.

Pero además no todo se queda en problemas en las calles ya que siete de cada 10 personas dijeron que pierden el tiempo que podrían dedicarle a sus familias o para realizar actividades personales. Por ello se brindan medidas para implementar en las empresas, por ejemplo 56% dijo que se aprueben horarios flexibles, 42% que se habilite el teletrabajo y 31% que se haga de forma hibrida.

Mientras tanto los trabajadores continúan decidiendo si aceptar un trabajo o no dependiendo de donde se encuentre localizado. Y más del 20% han considerado cambiarse de empleo por lo agobiante del tráfico en las calles, además la mitad de todos los empresarios aseguraron que durante los últimos años han presentado problemas para atraer y mantener talento humano debido a la ubicación de sus empresas.