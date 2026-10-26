Dificultades de viajar a occidente durante cierres en Los Chorros

Viajar hacia el occidente del país suele ser un dolor de cabeza para muchos. Pero hay ocasiones cuando se realizan trabajos en el tramo de Los Chorros que las condiciones se dificultan todavía más. El reciente cierre de ese tramo de la carretera Panamericana no tomó por sorpresa a los transportistas, de hecho, desde hace varios meses ya han planificado la ruta.

Sin embargo, cambiar la ruta de un día a otro no solo implica movilizarse por calles diferentes, sino viajar por zonas más estrechas, gastar más gasolina en el trayecto y aumentar al menos 40 minutos la ruta que se realiza. A esto sumándole el estrese al que se enfrentan los motoristas y pasajeros.

Según el Ministerio de Obras Públicas los trabajos se realizan en 14.7 kilómetros, desde Las Delicias hasta el desvío hacia San Juan Opico. Mientras que el tramo entre Las Delicias y el Poliedro será ampliado a ocho carriles y desde el poliedro hasta el desvío a San Juan Opico contará con seis carriles.