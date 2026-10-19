Diego Boneta dedica 18 meses a estudiar a Fidel Castro para interpretarlo en la película Killing Castro

Diego Boneta asumió la interpretación de Fidel Castro en la película Killing Castro tras dedicar alrededor de dieciocho meses a estudiar al líder cubano. El actor mexicano trabajó con historiadores y perfeccionó el acento con especialistas en dialecto.

El propio Boneta describió este papel como uno de los mayores desafíos de su trayectoria. La transformación no fue de un día para otro, según se detalló en la presentación del filme.

La película traslada al público a Nueva York en 1960, cuando Castro viajó para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.