Diego Armando Maradona nació un 30 de octubre de 1960 y lideró a Argentina al título mundial de 1986

Un 30 de octubre de 1960 nació en Lanús, Argentina, Diego Armando Maradona, considerado uno de los futbolistas más destacados de todos los tiempos.

Desde muy joven demostró un talento extraordinario con el balón y conquistó a millones de aficionados gracias a su habilidad, creatividad y personalidad.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1986, cuando lideró a la selección argentina para ganar la Copa Mundial de México.

Durante aquel torneo protagonizó actuaciones memorables que quedaron grabadas en la historia del fútbol.

Su legado continúa siendo recordado por generaciones de aficionados en todo el mundo. El 30 de octubre invita así a reconocer a dos figuras que dejaron huella en la cultura física y el deporte.