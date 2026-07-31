Días que estará cerrada la banca nacional y oficinas municipales

Durante las vacaciones de agosto, varias instituciones y servicios modifican sus horarios de atención o cierran temporalmente.

En San Salvador, los días 3 y 5 de agosto están establecidos como días de cierre, mientras que, en el resto del país, el día principal de cierre es el 6 en honor al Divino Salvador del Mundo.

En el caso de la alcaldía de San Salvador Centro, las labores se suspenderán a partir del 2 de agosto y se reanudarán el 7, sin embargo, los ciudadanos tendrán la oportunidad para realizar algunos trámites antes del período vacacional.

Con un horario especial el sábado 1 de agosto, atendiendo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sin cerrar al mediodía, la atención incluirá los puntos empresariales y servicios del registro del estado familiar.

Los puntos empresariales estarán disponibles en las zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, además de los distritos de San Salvador Centro, Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo, mientras que, para los trámites registrales del registro del estado familiar, la atención se brindará en la agencia Metrocentro, de 8 de la mañana a 12 del mediodía.

Y si durante estas fechas necesita realizar compras o trámites, tome en cuenta que también habrá cambios en algunos mercados de la capital, cerrando los días 5 y 6 de agosto, mientras que otros únicamente suspenderán actividades el 6.

Por su parte, Setracen cerrará sus oficinas del 3 al 6 de agosto y los usuarios podrán optar por las alternativas de trámites en línea que estén disponibles.

Mientras que el sistema bancario no brindará atención presencial el 6 de agosto, por lo que los usuarios deberán anticipar sus trámites y consultar los canales digitales de cada banco.