Diagnóstico y prevención del cáncer de mama

Más de 500 mujeres del distrito de La Libertad Costa se reunieron en la actividad denominada “Florece mujer”, donde participaron en charlas impartidas por especialistas sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y la práctica del autoexamen.

Las asistentes también destacaron la importancia de realizarse chequeos médicos periódicos para detectar a tiempo cualquier anomalía y evitar que la enfermedad sea diagnosticada en una etapa avanzada.

Según estimaciones internacionales, una de cada ocho mujeres podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida.

Además de las charlas informativas, la actividad incluyó talleres prácticos de macramé, pintura y elaboración de pulseras y artículos de cuero. Las participantes también disfrutaron de bocadillos gratuitos, juegos inflables y música en vivo.