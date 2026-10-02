Día Nacional del Cacao

Y aunque el rubro del cacao también ha sido impactado por la situación climática y la cosecha de este año no ha sido igual que en años anteriores, productores aseguran que han ejecutado medidas para mantener los cultivos, un alimento de alto valor nutricional y energético, que además tiene una importancia histórica en El Salvador desde la época prehispánica a la actualidad.

La demanda de este producto va en incremento y los precios se han mantenido aseguran los agricultores. Aunque aún dependemos de la importación.

El gobierno impulsa el programa de reforestación productiva con cacao de alto valor, una iniciativa que busca fomentar la producción sostenible, restaurar los suelos y dinamizar la economía rural, apoyando directamente a más de 320 productores locales.

Los productos del cacao se han adaptado a tendencias, preferencias y gustos de los consumidores.

A más de un año de su implementación, el programa registra un avance superior al 50% y proyecta que, en cinco años, se alcancen alrededor de 600 manzanas cultivadas con cacao. Actualmente, ya son 352 manzanas las que cuentan con este cultivo.