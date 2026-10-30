Día Mundial del Fisicoculturismo rinde homenaje a Charles Atlas, el referente de la cultura física

Cada 30 de octubre se celebra el Día Mundial del Fisicoculturismo, una fecha dedicada a reconocer la disciplina, el esfuerzo y la constancia de quienes trabajan para desarrollar su fuerza.

La conmemoración rinde homenaje al nacimiento de Charles Atlas, ocurrido en 1892 en Italia con el nombre de Ángelo Siciliano.

Atlas emigró a Estados Unidos y se convirtió en uno de los referentes más conocidos de la cultura física gracias a sus métodos de entrenamiento y sus campañas publicitarias para promover el desarrollo muscular.

Su historia inspiró a numerosas personas a interesarse por el ejercicio y la transformación física. Con el paso de los años, el fisicoculturismo evolucionó hasta convertirse en una disciplina deportiva que exige entrenamiento constante, alimentación equilibrada, descanso y dedicación.

La fecha también destaca la importancia de adoptar hábitos saludables y cuidar el cuerpo de manera responsable.