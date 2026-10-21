Día Mundial del Ahorro Energético invita a reducir gastos en el hogar y cuidar el medio ambiente

Este 21 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro Energético, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de utilizar responsablemente los recursos energéticos.

Ahorrar energía no solo ayuda a reducir los gastos en el hogar, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente.

Acciones sencillas como apagar las luces que no utilizamos, desconectar los aparatos eléctricos y aprovechar la luz natural pueden marcar la diferencia.

Según se destacó en un viaje por la historia, pequeños cambios en nuestra rutina pueden generar grandes beneficios para el planeta.