La licenciada Katherine Sensente abordó los cuidados que requieren niños, niñas y adolescentes en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre.

La especialista señaló que no basta con cubrir alimentación, sino que se necesitan cuidados afectivos, emocionales, educativos y sociales.

Sensente explicó que los niños y adolescentes deben sentirse escuchados y parte de un grupo, lo que no significa que su voluntad siempre se cumpla.

Advirtió que hablarles de temas para los que no están preparados también constituye violencia, y que educar desde la violencia causa un daño emocional para toda la vida.

Asimismo, señaló que ser negligente o demasiado permisivo también puede causar un daño irreversible. La especialista abogó por una crianza positiva basada en el amor, la estructura y los límites, no en la violencia.