Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis impulsa prevención y sistemas de alerta temprana

Cada cinco de noviembre se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, una iniciativa establecida por la Organización de las Naciones Unidas en 2015.

La fecha busca generar conciencia sobre los riesgos de estos fenómenos naturales y la importancia de contar con sistemas de alerta temprana.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta de Japón, país que ha enfrentado grandes desastres de este tipo a lo largo de su historia. Uno de los objetivos principales es compartir conocimientos para reducir las pérdidas humanas y materiales.

La conmemoración promueve además planes de evacuación y comunidades preparadas para actuar ante una emergencia.