Día Mundial Contra la Pena de muerte

En los últimos días ha cobrado relevancia el debate sobre la pena de muerte, luego de que, en Estados Unidos, un procedimiento de ejecución fallara en dos ocasiones, la pena capital se aplica por delitos graves en al menos 50 países del mundo.

En El Salvador, esta sanción estuvo vigente entre 1881 y 1983, año en que fue derogada para la población civil y los delitos ordinarios, sin embargo, se mantiene vigente en el ámbito militar, en su mayoría, los salvadoreños consideran que actualmente no es necesario implementar una medida de este tipo.

Otros opinan que, si bien pudo haberse justificado en el pasado, su posible aplicación en la actualidad debe analizarse tomando en cuenta diversos factores.

El papa León XIV en reiteradas ocasiones ha manifestado estar en contra de la pena de muerte, al igual que sus predecesores.

El pastor evangélico Óscar Benítez explica que, si bien la biblia prohíbe que una persona le quite la vida a otra, el texto sagrado contempla excepciones, entre ellas, la posibilidad de que los estados apliquen este tipo de castigo mediante sus leyes.

Según la Amnistía Internacional, en el último año se han ejecutado 2,707 muertes mediante este castigo estatal en 17 países, esta cifra representa un incremento del 78% respecto a los 1,518 registrados en 2024, los países que más practican estas penas son: Irán, Arabia Saudita, Yemen y Estados Unidos.