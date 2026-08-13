Día Internacional del Zurdo: 13 de agosto celebra a personas zurdas en el mundo

La fecha busca concienciar sobre la adaptación de espacios para personas zurdas.

El 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha instaurada en 1976 por la organización Left Handers International para reconocer a todas las personas que utilizan principalmente su mano izquierda y crear conciencia sobre las dificultades que enfrentan en un mundo diseñado mayoritariamente para diestros.

La zurdera es una característica natural que ha estado presente a lo largo de la historia, y grandes figuras como Leonardo da Vinci, así como destacados zurdos en la música, el deporte y la ciencia, han dejado su huella utilizando su mano izquierda.

Durante muchos años, ser zurdo fue considerado algo negativo y algunos niños eran obligados a escribir con la mano derecha, aunque estas ideas han cambiado con el tiempo.

La celebración busca visibilizar que los objetos y espacios no siempre están adaptados para quienes usan la mano izquierda, y promover una mayor inclusión en la vida cotidiana.