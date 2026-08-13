Día Internacional del Zurdo: 13 de agosto celebra a personas zurdas en el mundo

El 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha instaurada en 1976 por la organización Left Handers International para reconocer a todas las personas que utilizan principalmente su mano izquierda y crear conciencia sobre las dificultades que enfrentan en un mundo diseñado mayoritariamente para diestros.

La zurdera es una característica natural que ha estado presente a lo largo de la historia, y grandes figuras como Leonardo da Vinci, así como destacados zurdos en la música, el deporte y la ciencia, han dejado su huella utilizando su mano izquierda.

Durante muchos años, ser zurdo fue considerado algo negativo y algunos niños eran obligados a escribir con la mano derecha, aunque estas ideas han cambiado con el tiempo.

La celebración busca visibilizar que los objetos y espacios no siempre están adaptados para quienes usan la mano izquierda, y promover una mayor inclusión en la vida cotidiana.