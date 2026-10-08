Día Internacional de la Dislexia busca visibilizar un trastorno que afecta a millones de personas

Este jueves 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia, una fecha dedicada a generar conciencia sobre este trastorno del aprendizaje.

La iniciativa busca promover la comprensión, la inclusión y el apoyo a quienes presentan esta condición, especialmente durante su etapa escolar.

La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que afecta principalmente la lectura y, en algunos casos, la escritura. Las personas con dislexia pueden tener dificultades para reconocer palabras, relacionar sonidos con letras o leer con fluidez.

Sin embargo, esto no significa que tengan menos inteligencia o capacidad para aprender. La fecha también busca destacar la importancia de identificar la dislexia desde edades tempranas, ya que contar con el acompañamiento adecuado puede facilitar el proceso educativo.